Cruzeiro vence Vitória e segura terceiro lugar do Brasileirão

O avançado Kaio Jorge bisou e colocou a ‘raposa’ a vencer por 2-0, com golos aos 08 e 23 minutos, o primeiro de grande penalidade, com o equatoriano Keny Arroyo (45) a fazer o terceiro da equipa mineira, já depois de Willian Oliveira (37) ter reduzido para o Vitória.



Com este triunfo, o Cruzeiro manteve o terceiro lugar do Brasileirão, com 60 pontos, menos dois do que o líder Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, e um do que o Flamengo, equipas com menos dois jogos e que conseguiram esta semana a qualificação para a final da Taça Libertadores.



O Vitória continua em zona de despromoção e ocupa o 17.º lugar, com 31 pontos, a dois do Santos, primeira equipa a salvo na classificação.

