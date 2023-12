Crystal Palace agrava "seca" de vitórias na liga inglesa

Vitoriosa pela última vez em 4 de novembro, perante o Burnley (2-0), a equipa de Londres adiantou-se no marcador aos 45+1 minutos, num cabeceamento de Jordan Ayew em resposta a um lance desenhado por Will Hughes e Michael Olise após um erro na reposição de bola do guarda-redes do Brighton, Bart Verbruggen.A formação da costa sul de Inglaterra reagiu na segunda parte e igualou ao minuto 82, num cabeceamento de Danny Welbeck ao ângulo superior esquerdo após cruzamento de Jakub Moder.Após o empate num duelo marcado por uma rivalidade gerada na década de 70 do século XX, período em que os clubes subiram do terceiro para o primeiro escalão inglês, o Crystal Palace ocupa o 15.º lugar à condição, com 18 pontos, e o Brighton a oitava posição, com os mesmos 27 pontos do nono, o West Ham, mas mais uma partida realizada.