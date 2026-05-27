Futebol Internacional
Crystal Palace conquista Liga Conferência
O Crystal Palace venceu a Liga Conferência depois de bater na final da competição, na Red Bull Arena, na Alemanha, o Rayo Vallecano por 1-0. O avançado Jean-Philippe Mateta marcou o único golo da partida, aos 51 minutos.
Em Leipzig, na Alemanha, numa final entre dois estreantes, Mateta, que está a ter um final de temporada incrível, com a chamada para o Mundial2026, marcou o golo do triunfo dos londrinos, aos 51 minutos, depois de ter marcado o primeiro golo da caminhada europeia do Crystal Palace, ainda no play-off, frente ao Fredrikstad.
Os ‘eagles’ nem deviam ter participado na Liga Conferência, uma vez que se tinha apurado para a Liga Europa, mas as regras de propriedade dos clubes atirou-os para a terceira competição europeia, uma vez que tinha o mesmo acionista do Lyon.
O treinador austríaco Oliver Glasner despediu-se da melhor forma do Crystal Palace, três temporadas depois, após um último ano e pouco de sonho, com as conquistas da Taça de Inglaterra da última época, da Supertaça inglesa e agora da Liga Conferência.
Apesar de ter arrancado a grande velocidade, a primeira parte não teve grandes oportunidades de golo, com Alemão a ter a primeira, aos 25 minutos, mas no interior rematou ao lado, tal como o seu companheiro no Rayo Unai López, aos 39, já depois de o jogo ter estado interrompido devido a uma emergência médica na bancada.
Contudo, a grande ocasião da primeira parte surgiu já nos descontos e para os londrinos, com Mitchell, após um grande cruzamento de Wharton, a surgir solto na pequena área, mas a cabecear ao lado.
Este lance pareceu acordar o Crystal Palace, que entrou muito melhor na segunda parte, e inaugurou o marcador aos 51 minutos, com Mateta a fazer a recarga certeira, após uma defesa incompleta de Batalla a um remate de Wharton.
O Crystal Palace esteve muito perto de fazer o 2-0, aos 56 minutos, num livre direto de Yeremy Pino, que fez a bola bater nos dois postes, com o extremo espanhol a oferecer segundos depois o ‘bis’ a Mateta, mas Batalla, com o pé, evitou o golo.
A equipa londrina controlou o encontro a partir daqui, sem permitir qualquer grande oportunidade ao Rayo Vallecano, que teve o seu remate mais perigoso da segunda parte já aos 90+5 minutos, por Alemão, mas ao lado.
O Crystal Palace aumentou o domínio inglês na Liga Conferência, ao dar o terceiro título, depois do Chelsea, na época passada, e do West Ham, em 2022/23.
As equipas de Inglaterra podem mesmo fazer um pleno das provas europeias esta temporada, depois de o Aston Villa ter vencido a Liga Europa e o Arsenal disputar no sábado a final da Liga dos Campeões, frente ao Paris Saint-Germain.
