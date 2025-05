Crystal Palace conquista Taça de Inglaterra pela primeira vez

Na terceira presença em Wembley, depois de ter perdido as finais de 1989/90 e 2015/16, ambas para a outra equipa de Manchester, o United, os ‘eagles’ festejaram o primeiro grande troféu do seu palmarés, no qual os triunfos no Championship de 1978/79 e 1993/94 eram os grandes destaques.



O médio Eberechi Eze acabou por ser o herói da equipa londrina, ao marcar o único golo da partida, aos 16 minutos, ao desviar um cruzamento do colombiano Daniel Muñoz.



Os ‘citizens’ tiveram uma grande oportunidade para empatar, numa grande penalidade ganha pelo Bernardo Silva, titular tal como Ruben Dias, mas o egípcio Omar Marmoush permitiu a defesa a Dean Henderson, aos 36 minutos.



Na segunda parte, o Crystal Palace ainda voltou a festejar, mas o golo de Daniel Muñoz, que foi eleito o melhor em campo, foi invalidado pelo videoárbitro por um fora de jogo do senegalês Ismaila Sarr, que desviou um primeiro remate em posição irregular.



O apito final permitiu os festejos aos milhares de adeptos dos ‘eagles’ presentes em Wembley, muitos dos quais não conseguiram conter as lágrimas por poderem festejar pela primeira vez um grande troféu.



O Crystal Palace vai também estrear-se numa fase de grupos de uma competição europeia, assegurando a presença na Liga Europa, depois de se ter estreado, sem sucesso, na extinta Taça Intertoto.



Para o City, esta é a primeira temporada sem qualquer troféu desde 2016/17, na então primeira temporada do espanhol Pep Guardiola no banco do clube inglês.