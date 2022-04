Crystal Palace e Leeds United empatam sem golos em Londres

O jogo foi equilibrado em termos de posse de bola, mas o Crystal Palace foi sempre mais incisivo no ataque, sem conseguir, porém, bater o jovem guarda-redes francês Illan Meslier, de 22 anos, que foi determinante para o Leeds sair de Londres com um ponto na 'bagagem'.



Com este empate, o Crystal Palace segue em 14.º, com 38 pontos, e o Leeds United é 16.º, com 34, numa 'Premier League' liderada pelo Manchester City, com 80 pontos, seguido do Liverpool, com 79.