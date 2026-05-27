Crystal Palace e Rayo Vallecano lutam por um primeiro troféu europeu

É uma final para a história, a opor dois clubes quase sem palmarés na roda do futebol europeu: o Crystal Palace é um estreante quase absoluto – com uma participação na ‘menor’ e já extinta Taça Intertoto -, e o Rayo Vallecano tinha competido apenas uma época na Liga Europa.



O jogo, com início às 20:00 (horas de Lisboa) e arbitrado pelo italiano Maurizio Mariani, tem a particularidade de colocar frente a frente duas equipas que chegaram à fase de liga depois de ultrapassarem o play-off da terceira competição da UEFA, sem apuramento direto de ambas.



Um triunfo na final garante o apuramento direto para a fase de liga da Liga Europa da próxima época, competição na qual Portugal já conta com o Torreense, vencedor da Taça de Portugal, e terá o Benfica a disputar as pré-eliminatórias de acesso.



Esta é, de resto, a derradeira hipótese que ingleses e espanhóis têm de se qualificar para as competições europeias da próxima época, já que ambos ficaram fora dos lugares de acesso nos respetivos campeonatos: o Crystal Palace foi 15.º na Premier League e o Rayo Vallecano terminou La Liga em oitavo.



