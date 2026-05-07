Futebol Internacional
Crystal Palace e Rayo Vallecano marcam encontro na final da prova
O Crystal Palace, estreante em competições europeias, e o Rayo Vallecano apuraram-se hoje para a final da Liga Conferência de futebol, constituindo esta uma primeira final europeia para ambos.
Para marcar presença no jogo decisivo, o clube inglês afastou os ucranianos do Shakhtar Donetsk, vencendo na primeira mão por 3-1 e hoje, em Inglaterra, por 2-1, enquanto os espanhóis garantiram a final com triunfos por 1-0 em casa do Estrasburgo e na receção de hoje aos franceses.
A final está agendada para as 20:00 de 27 de maio, na Red Bull Arena Leipzig, na Alemanha.