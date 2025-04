Crystal Palace pela terceira vez na final da Taça de Inglaterra

No Estádio Wembley, o avançado de 27 anos foi o ‘herói’ do Palace, com dois golos e uma assistência, numa partida em que tudo correu praticamente na perfeição para os londrinos, que ainda desperdiçaram uma grande penalidade pelo francês Mateta.



Sarr 'bisou', aos 58 e 90+4 minutos, já depois de ter assistido Eze, aos 31, num encontro em que o Aston Villa, que era claro favorito, teve bem mais posse de bola (70% contra 30%), mas que caiu na armadilha do contra-ataque do rival de Londres.



O Crystal Palace está assim pela terceira vez na final da FA Cup, a prova mais antiga do mundo (primeira edição foi em 1871/72), depois de presenças em 1989/90 e 2015/16, em que falhou sempre a conquista do troféu.



Em 1989/90, o Palace ainda levou o Manchester United à repetição (3-3 no primeiro jogo e derrota por 1-0 na finalíssima), mas em 2015/16 perdeu por 2-1 também perante os ‘red devils’.



O emblema de Londres já sabe que não vai encontrar o United na final, mas pode ter pela frente outro emblema de Manchester, o City, que disputa no domingo a outra meia-final com o Nottingham Forest, equipa liderada pelo técnico português Nuno Espírito Santo.



Depois de fazer regressar o Aston Villa à Liga dos Campeões depois de 41 anos de ausência, o técnico espanhol Unai Emery tinha agora o objetivo de conquistar a primeira Taça de Inglaterra da formação de Birmingham desde 1957 (o clube tem sete FA Cup), mas esse objetivo terá que ser adiado para 2025/26.