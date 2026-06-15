Cucurella assina pelo Real Madrid





(Com Lusa)

“O Real Madrid e o Chelsea chegaram a acordo para a transferência do jogador Marc Cucurella, que fica vinculado ao nosso clube durante as próximas seis temporadas, até 30 de junho de 2032”, lê-se no comunicado dos ‘merengues’.O Real Madrid não revelou os valores envolvidos na contratação de Cucurella, de 27 anos e que está a disputar o Mundial2026 pela Espanha, mas a imprensa espanhola aponta para um investimento superior a 55 milhões de euros.O lateral esquerdo é o primeiro reforço oficializado para a equipa de José Mourinho, que vai regressar ao Real Madrid, depois de ter sido uma das promessas eleitorais do presidente Florentino Pérez.Formado no Espanyol e no FC Barcelona, Cucurella passou por Eibar, Getafe e Brighton, antes de se mudar em 2022/23 para o Chelsea, ao serviço do qual conquistou o Mundial de clubes e a Liga Conferência.“Todos no Chelsea gostaríamos de agradecer ao Marc pelos seus esforços durante o seu tempo no clube e pelo papel que teve nas recentes conquistas”, referiram os ‘blues’.