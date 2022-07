Cuiabá bate Botafogo em duelo de portugueses

Na Arena Pantanal, em Cuiabá, Alesson, aos 22 minutos, e André Luís, aos 90+8, apontaram os tentos dos anfitriões, que com este triunfo, o segundo consecutivo na prova, depois do 2-1 no reduto do Avaí, saíram da zona de despromoção.Os forasteiros, que também vinham de um triunfo (1-0 na casa do Red Bull Bragantino), acabaram o encontro reduzidos a nove unidades, por expulsões de Hugo, que viu o vermelho direto, aos 72 minutos, e Daniel Borges, com amarelos aos 58 e 90+2.Na classificação, o Botafogo segue no 10.º lugar, com 21 pontos, os mesmos de Flamengo (nono) e Bragantino (11.º), enquanto o Cuiabá, que soma 19, subiu para 13.º, a um dos lugares de acesso às provas sul-americanas.