Cuiabá de António Oliveira ganha e reforça tranquilidade

O Cuiabá manteve-se na zona de apuramento para a Taça sul-americana, mas ainda subiu ao 10.º lugar, depois de vencer na quarta-feira à noite na visita ao Coritiba (19.º e penúltimo), por claros 3-0.O treinador António Oliveira celebrou não só a vitória, mas também o 50.º jogo ao serviço do Cuiabá, contabilizando a sua primeira passagem pelo clube.”, disse no final o treinador português.





Goiás volta a ganhar



Em Goiânia, no Estádio da Serrinha, o Goiás do técnico Armando Evangelista conseguiu regressar aos triunfos dois meses depois de ter vencido ainda em agosto o América Mineiro, acumulando desde então cinco empates e duas derrotas.



O Góias venceu o São Paulo, por 2-0, num jogo em que o médio luso Raphael Guzzo não saiu do banco, mas mantém-se em zona de descida, com os mesmos 30 pontos de Vasco da Gama, o primeiro emblema acima da zona de despromoção.





Botafogo líder folgado





O Botafogo, já sem Bruno Lage, despedido, e que iniciou a época com o também português Luís Castro, venceu fora o América Mineiro (2-1) e alcançou o seu maior número de vitórias (18) numa edição do Brasileirão.



A equipa lidera o campeonato, com 58 pontos, mais 12 do que o Bragantino, de Pedro Caixinha, que tem menos um jogo, e com 14 de distância para o Grémio, e para o Palmeiras, de Abel Ferreira, assim como para Athletico Paranaense e Flamengo, estes com menos um jogo.



A 27.ª jornada do Brasileirão prossegue esta quinta-feira, com o campeão Palmeiras a receber o Atlético Mineiro, e o Bragantino de visita ao Santos.



Em outros jogos, o Cruzeiro recebe o Flamengo e o Fluminense o Corinthians.