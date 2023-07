Cuiabá, de António Oliveira, vence e ultrapassa Pepa no Brasileirão

No campo do Internacional, o Cuiabá somou mesmo a terceira vitória seguida no Brasileirão (quarta nos últimos cinco jogos) e saltou para o oitavo posto, com 25 pontos, mais dois do que o Cruzeiro, agora 10.º.



O avançado Deyverson, que em Portugal passou pelo Benfica B e Belenenses, deu o triunfo à equipa de António Oliveira, com um remate certeiro, aos 88 minutos, num encontro em que o Internacional até esteve a vencer.



Bustos, aos 16 minutos, marcou para a equipa da casa, mas Raniele refez a igualdade ainda antes do intervalo, aos 44.



O Internacional segue no 12.º posto com 23 pontos.



Por seu lado, o Cruzeiro desperdiçou por duas vezes a vantagem e acabou por empatar no terreno do Athletico Paranaense, com Arthur Gomes, ex-Sporting, a assinar um ‘bis’ na estreia pela formação de Pepa.



O avançado, que também passou pelo Estoril, deixou o Cruzeiro na frente por 2-0, com golos aos oito e 37 minutos, mas a equipa da casa recuperou por Madson, aos 42, e Pablo, aos 78.



O Cruzeiro regressou à vantagem aos 82 minutos, por Wesley, mas, aos 87, Fernandinho, internacional brasileiro e médio que passou uma década em Inglaterra no Manchester City, voltou a refazer a igualdade, na marcação de uma grande penalidade.



O Cruzeiro, com Pepa no comando, leva três jogos seguidos sem vencer no Brasileirão e tem apenas um triunfo nas últimas cinco rondas.