Deyverson, que passou por Belenenses e Benfica, ainda colocou o Cuiabá em vantagem, aos 34 minutos, de penálti, mas Werik Popo (45+5) e Artur (61) deram o triunfo à equipa paulista.Com a derrota, o Cuiabá segue no 17.º lugar, primeiro de despromoção, com 30 pontos, a um do Coritiba, que é 16.º, mas tem menos dois jogos.