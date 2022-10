Cuiabá perde e "afunda-se" no Brasileirão

Face ao 14.º classificado, o Cuiabá foi incapaz de se superiorizar e aos 20 minutos já perdia por 2-0, após tentos de Pedro Raul (oito minutos) e Vinicius (20), conseguindo apenas reduzir, pelo ex-Belenenses Deyverson, aos 65.O quinto jogo seguido sem vencer deixa a formação do técnico luso em 18.º, com 31 pontos, a três dos lugares de permanência, sendo ainda ultrapassado pelo Atlético Goianiense, que venceu na receção ao Ceará (1-0) e subiu a 17.º, com 33.Antes, o Botafogo, de Luís Castro, colocou-se em vantagem em casa do Fluminense, com tentos de Carlos Eduardo, ex-FC Porto e Estoril Praia, aos 41, e Jeffinho, aos 52, mas deixou-se empatar em cinco minutos, por Ganso, de penálti aos 76, e Matheus Martins, aos 81.Se o "Flu" é quinto, com 55 pontos, o "Fogão" segue agora no 11.º posto, com 44 pontos, em zona de acesso à Taça Sul-Americana, tendo somado o segundo jogo seguido sem vencer.O Brasileirão é liderado pelo Palmeiras, de Abel Ferreira, com 71 pontos, mais 10 do que o Internacional, segundo classificado, estando muito próximo de ser campeão.O Corinthians, de Vítor Pereira, é quarto, com 57.