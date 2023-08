Cuiabá perde na visita ao Athletico Paranaense

Na Ligga Arena, em Curitiba, em confronto estiveram duas equipas que partiam igualadas na classificação, em oitavo lugar, pelo que o desaire manteve o Cuiabá na mesma posição, mas permitiu ao Athletico subir ao sexto lugar.A derrota, num jogo com golos de Canobbio, aos 45 minutos, e Zapelli, aos 83, colocou também fim à melhor série do Cuiabá no campeonato e quando a equipa de António Oliveira estava invencível há seis jogos, com cinco vitórias e um empate.O Cuiabá arranca a segunda volta do Brasileirão já no sábado, dia em que visita o campeão Palmeiras (segundo classificado), do também português Abel Ferreira.