Cuiabá regressa às vitórias no Brasileirão

Na Arena Pantanal, o avançado Deyverson, que passou por Benfica e Belenenses, adiantou a formação da casa, aos 53 minutos, antes de Denilson, aos 75, e Rikelme, aos 86, fixarem o resultado.Depois de duas derrotas seguidas no Brasileirão, o Cuiabá, que não contou com o técnico português no banco, por castigo, subiu ao 13.º lugar, com 15 pontos, e ultrapassou precisamente o Santos (14.º).Na próxima ronda, o conjunto do Mato Grosso vai receber o Bahia, num encontro que vai colocar frente dois técnicos lusos, no caso António Oliveira e Renato Paiva.