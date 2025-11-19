Curaçau garante qualificação histórica para a fase final

No grupo B, Curaçau empatou a zero com Jamaica, em partida disputada na terça-feira à noite em San Salvador, devido aos danos provocados na Jamaica pela passagem do furacão Melissa, no final de outubro.



A ilha das Caraíbas, com pouco mais de 150 mil habitantes, tornou-se a nação mais pequena a conseguir a qualificação para a fase final de um Mundial de futebol, destronando a Islândia (405 mil habitantes), que esteve no Mundial2018.



A seleção de Curaçau é liderada por Dick Advocaat, de 78 anos, que já comandou a seleção holandesa em três passagens e treinou a Coreia do Sul, a Bélgica e a Rússia.



Pelo contrário, no grupo A, Suriname falhou uma qualificação que também seria histórica para um Mundial de futebol, ao perder na Guatemala por 3-1.



Quem beneficiou e carimbou o passaporte para o Mundial2026 foi Panamá, que bateu El Salvador, por 3-0.



O Suriname, uma das nações fundadoras da Concacaf, em 1961, estava a disputar a fase final das eliminatórias pela primeira vez desde 1978.



No grupo C, Haiti conseguiu o apuramento para o Mundial2026 ao vencer Nicarágua por 2-0, em Willemstad, capital de Curaçau, onde os haitianos têm disputado as partidas em casa, devido à instabilidade no Haiti.



A seleção haitiana contou com o médio Leverton Pierre, que joga no Vizela, como titular.



O Haiti beneficiou do empate a zero das Honduras em casa da Costa Rica. Os hondurenhos precisavam de ganhar para ainda ter esperança em chegar à fase final.



Do lado da Costa Rica, o avançado Álvaro Zamora, que atua no Académico de Viseu, foi titular, mas saiu aos 57 minutos.



O Mundial 2026, que irá ter pela primeira vez três países anfitriões - Estados Unidos, México e Canadá - e 48 seleções, vai decorrer entre 11 de junho e 19 de julho.

