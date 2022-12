Daley Blind sai do Ajax aos 32 anos

"Durante os últimos dias, conseguimos chegar a acordo com Daley para colocar um termo no contrato. Espero que vá encontrar um outro clube para terminar uma carreira coroada de sucesso", disse o presidente do Ajax, Edwin van der Sar, citado no comunicado do clube.

O Ajax esclarece que o contrato, que devia expirar em 30 de junho 2023, terá fim a 31 de dezembro deste ano, e que "".Blind, de 32 anos, chegou ao Ajax com oito anos apenas e envergou a conhecida camisola branca e vermelha entre 2008 e 2014 e 2018 e 2022, com uma passagem pela liga inglesa, entre 2014 e 2018, ao serviço do Manchester United.Venceu por sete vezes o campeonato dos Países Baixos e duas a Taça nacional neerlandesa.Filho do antigo jogador do Ajax Danny Blind (que alinhou na equipa de 1986 a 1999 e depois treinou o clube), Daley Blind disputou 333 jogos e marcou 13 golos pelo emblema de Amesterdão.Esta época, jogou 13 jogos para o campeonato do país e cinco para a Liga dos Campeões.Na seleção, tem 97 internacionalizações e três golos. No Mundial2022, disputado no Catar, foi titular na seleção "laranja", eliminada nos quartos de final pela Argentina, que viria a ser a campeã.