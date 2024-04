Dani Alves espera em liberdade recursos da pena de prisão

A 21.ª secção da Audiência de Barcelona rejeitou o recurso da Procuradoria Provincial daquela cidade espanhola, contra a decisão de libertar Dani Alves, que estava há mais de um ano em prisão preventiva e foi libertado em 25 de março, mediante a caução de um milhão de euros.A Procuradoria de Barcelona defendia que se mantinham os motivos pelos quais foi aplicada a prisão preventiva, em janeiro de 2023, mas o tribunal decidiu que Dani Alves poderá esperar pelo resultado dos recursos em liberdade, mantendo-se a apreensão dos passaportes, brasileiro e espanhol.O Ministério Público, que também interpôs um recurso, no sentido de obter um agravamento da pena, considerava que a prisão preventiva deveria ser prolongada até metade da pena imposta na sentença proferida em fevereiro, ou seja, dois anos e três meses.Dani Alves foi condenado pela violação de uma mulher na casa de banho de uma discoteca, em dezembro de 2022, embora o ex-jogador do FC Barcelona, Paris Saint-Germain e Juventus, entre outros, tenha defendido que as relações foram consensuais, apesar de ter apresentado várias versões.