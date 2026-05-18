Dani Carvajal deixa o Real Madrid no final da época ao fim de 13 anos





(Com Lusa)

“Madridistas, chegou um dos momentos mais difíceis da minha vida. Neste fim de semana [jogo do Real Madrid frente ao Atlético Bilbau, na última jornada da I Liga espanhola] vou vestir a nossa camisola pela última vez”, informou Carvajal, através de um vídeo divulgado nas suas redes sociais.Na mesma publicação, o lateral prosseguiu: “Fecho esta etapa depois de mais de 450 jogos dando tudo de mim. Só posso agradecer-vos por cada aplauso, por cada noite mágica, por nos impulsionarem para vitórias impossíveis e por transformarem o Bernabéu no lugar onde os sonhos se tornam realidade”.Desde a sua estreia oficial com a primeira equipa, a 18 de agosto de 2013, o lateral direito, de 33 anos, conquistou seis Ligas dos Campeões, seis Mundiais de clubes, cinco Supertaças Europeias, quatro Ligas espanholas, duas Taças do Rei de Espanha e quatro Supertaças espanholas.Com seis troféus da ‘Champions’, Carvajal entrou num lote muito restrito de jogadores que conseguiram tal proeza, em que se incluem apenas mais quatro futebolistas: Francisco Gento, que foi o primeiro a alcançar esse número com o Real Madrid, o croata Luka Modric e Nacho Fernández, ambos pelos ‘merengues’, e o alemão Toni Kroos, que conquistou uma com o Bayern Munique e cinco com o conjunto madridista."Dani Carvajal é uma lenda e um símbolo do Real Madrid e da sua formação de base. Representou sempre os valores do clube de forma exemplar. Esta é e será sempre a sua casa”, destacou o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez.O internacional espanhol fez praticamente toda a carreira de jogador no Real Madrid, desde as camadas jovens até à equipa principal, interrompendo este percurso com uma passagem de uma temporada pelos alemães do Bayer Leverkusen, em 2012/13, que antecedeu o regresso a Madrid para integrar o plantel principal.Com a camisola ‘blanca’, participou em 450 encontros, destacando-se as 307 vitórias e os 14 golos marcados, um dos quais na final da Liga dos Campeões de 2023/24, num triunfo por 2-0 diante do Borussia Dortmund.