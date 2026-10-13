Futebol Internacional
Dani Carvajal prossegue carreira no Getafe
O futebolista espanhol Dani Carvajal, que estava sem clube após terminar a sua ligação ao Real Madrid, assinou até final da época com Getafe, anunciou hoje o clube, atual 14.º classificado da La Liga.
Este será o terceiro clube na carreira sénior do jogador, que alinhou 13 épocas no Real Madrid, onde fez a sua formação, e passou ainda pelos alemães do Bayer Leverkusen.
Carvajal despediu-se do Santiago Bernabéu com um palmarés de 29 títulos conquistados ao serviço dos 'merengues', entre os quais se destacam seis edições da Liga dos Campeões.
O lateral espanhol, que reforça o plantel liderado por José Bordalás, soma 51 internacionalizações ao serviço da seleção espanhola, com a qual se sagrou campeão europeu em 2024.
Carvajal despediu-se do Santiago Bernabéu com um palmarés de 29 títulos conquistados ao serviço dos 'merengues', entre os quais se destacam seis edições da Liga dos Campeões.
O lateral espanhol, que reforça o plantel liderado por José Bordalás, soma 51 internacionalizações ao serviço da seleção espanhola, com a qual se sagrou campeão europeu em 2024.
(Com Lusa)