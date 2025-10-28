Futebol Internacional
Dani Carvajal submetido a cirurgia no joelho direito
O futebolista espanhol Dani Carvajal, do Real Madrid, foi submetido a uma cirurgia artroscópica no joelho direito e deverá ficar afastado dos relvados durante os próximos meses.
De acordo com um comunicado divulgado hoje na página oficial do clube espanhol, a cirurgia ao defesa-direito foi bem-sucedida, não tendo o Real revelado um calendário para a recuperação do jogador, mas, segundo fontes do clube revelaram à EFE, é estimado que Carvajal possa estar ausente entre um mês e meio a dois meses e meio.
O defesa substituiu o uruguaio Federico Valverde aos 72 minutos do jogo que ditou a vitória 2-1 frente ao Barcelona, no clássico da La Liga disputado no domingo. Carvajal terminou o encontro em campo, mas queixou-se de dores no joelho após o apito final.
