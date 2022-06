Daniel Alves não vai continuar a jogar no FC Barcelona

"Agora sim, chegou a hora da nossa despedida. Foram mais de oito anos dedicado a este clube, a estas cores e a esta casa. Mas como em tudo na vida, os anos passam, os caminhos desviam-se e as histórias são escritas em locais distintos", escreveu, na rede social Instagram.



O veterano brasileiro, de 39 anos, regressou ao 'Barça' na temporada transata "para poder dizer adeus" e ajudar o clube numa fase em que estava praticamente impossibilitado de contratar jogadores.



Foram 17 jogos e um golo no regresso, depois de uma primeira passagem entre 2008 e 2016, com 23 títulos, entre eles três Ligas dos Campeões, tendo jogado pelo meio na Juventus, no Paris Saint-Germain e no São Paulo.



Tudo somado, são 408 jogos pelos 'culés', pelos quais viveu "um ciclo muito lindo", mesmo que o jogador, lançado no Bahia e estreado na Europa pelo Sevilha, garanta que "mesmo aos 39 anos" continue "um leão bem louco", deixando em aberto a possibilidade de continuar a jogar futebol ao prometer "um ciclo ainda mais desafiante".