Futebol Internacional
Daniel Bragança estreia-se a marcar pelo Torino no triunfo sobre a Udinese
O médio português Daniel Bragança estreou-se hoje a marcar na Liga italiana de futebol, contribuindo para a vitória do Torino sobre a Udinese, por 2-1, no jogo que fechou a sexta jornada.
Bragança, que trocou o Sporting pelo ‘toro’ no derradeiro dia do ‘mercado’ em Itália, inaugurou o marcador em Turim aos 36 minutos, mas o neerlandês Jurgen Ekkelenkamp empatou, aos 43, antes de o croata Sandro Kulenovic consumar o triunfo dos anfitriões, aos 67.
O Torino, que ainda não tinha vencido em casa na Serie A, é 12.º classificado, com sete pontos, enquanto a Udinese está em 15.º, com quatro.
Horas antes, a Atalanta colocou fim a uma série de três derrotas e bateu o lanterna-vermelha Veneza, por 3-1.
O Torino, que ainda não tinha vencido em casa na Serie A, é 12.º classificado, com sete pontos, enquanto a Udinese está em 15.º, com quatro.
Horas antes, a Atalanta colocou fim a uma série de três derrotas e bateu o lanterna-vermelha Veneza, por 3-1.