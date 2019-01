Daniel da Mota detido por exploração indevida

Mário Aleixo - RTP Comentários 24 Jan, 2019, 10:19 / atualizado em 24 Jan, 2019, 10:19 | Futebol Internacional

A informação foi avançada pelo jornal luxemburguês Tageblatt e confirmada pela procuradoria do Luxemburgo.



"Ele foi ouvido pelo juiz de instrução e constituído arguido no dia 16 de janeiro", tendo o juiz determinado a prisão preventiva nesse mesmo dia, disse à Lusa o porta-voz da Procuradoria, Henri Eippers.



Segundo a Rádio Latina, emissora em português no Luxemburgo, que cita o advogado do jogador, Daniel da Mota é suspeito de se ter "aproveitado da debilidade de uma idosa", de quem terá recebido "quantias avultadas de dinheiro, através de transferências bancárias, durante os últimos três anos".



De acordo com o advogado do jogador, citado pela Rádio Latina, o caso terá sido denunciado pelo banco onde o jogador tem conta.



O futebolista, de 33 anos, foi candidato em outubro de 2018 às eleições legislativas pelo partido luxemburguês ADR, conhecido pelas posições contra os direitos dos estrangeiros.



Em 2012, o jogador nascido em Ettelbruck, filho de imigrantes de Celorico de Basto, marcou um golo contra a seleção nacional portuguesa que foi aplaudido pela maioria do público, incluindo os muitos imigrantes portugueses que assistiam ao jogo do Grão-Ducado contra a equipa liderada por Cristiano Ronaldo.