Daniel Ramos diz que "só um Santa Clara forte" consegue bater o Partizan

"Na primeira mão conseguimos ser superiores, mas percebemos muito bem aquilo que é a valia da equipa porque analisámos o Partizan. Percebemos também que só um Santa Clara forte consegue fazer um bom resultado na segunda mão", afirmou o treinador, em declarações ao departamento do clube, na antevisão ao encontro de quinta-feira.



No jogo da primeira mão do play-off de acesso à Liga Conferência Europa (LCE), o Santa Clara bateu o Partizan, nos Açores, por 2-1.



Hoje, o treinador dos açorianos voltou a elogiar o conjunto sérvio orientado por Aleksandar Stanojevic.



"Esperamos um bom jogo e esperamos fazer um bom jogo como é óbvio. Temos a noção das dificuldades, temos a noção de que vamos ter de ser uma equipa forte, muito competentes porque o Partizan é uma boa equipa", assinalou.



Daniel Ramos realçou que o Santa Clara vai ter de ter "maturidade" para "responder" ao ambiente do estádio do Partizan.



"Temos o conhecimento da atmosfera daquilo que é o ambiente de apoio à equipa do Partizan em casa, com muitos adeptos, e temos de saber responder, temos de ter maturidade e tirar proveito das nossas armas", declarou.



Em cinco jogos na LCE, o Santa Clara soma cinco vitórias: além da equipa sérvia, os açorianos derrotaram o Shkupi, da Macedónia do Norte, e o Olimpija Ljubljana, da Eslovénia, nas eliminatórias anteriores.



"Temos de ser organizados e prepararmos para este jogo que tanto desejamos e esperamos estar à altura porque é um momento histórico. Chegar aqui, já é alto, passar mais além, mais significa para todos, não só ao nível local, ao nível da região, mas também a nível nacional", disse.



E concluiu: "estamos a dar uma excelente imagem de Portugal, estamos a dar uma excelente imagem do futebol português e do Santa Clara e vamos tentar novamente fazê-lo amanhã (quinta-feira)".



Os açorianos partem para o encontro depois de uma derrota por 2-0 na casa do Boavista a contar para a I Liga de futebol.



O jogo entre Santa Clara e Partizan está marcado para as 20:00 (hora do continente português) da próxima quinta-feira.