Danilo prolonga contrato com a Juventus até 2025

Danilo, de 31 anos, chegou à Juventus em 2019, proveniente do Manchester City, depois de ter representado o Real Madrid e o FC Porto, entre 2011 e 2015, período durante o qual conquistou dois títulos de campeão português, em 2012 e 2013.O defesa lateral assumiu-se desde a primeira temporada como um jogador influente na "Juve", pela qual disputou 142 jogos (128 a titular) e conquistou três títulos: a Série A e a Supertaça italiana em 2020 e a Taça de Itália em 2021.Na época 2022/23, o brasileiro é um dos dois jogadores da Juventus que participou em todos os jogos do campeonato (24), em conjunto com o sérvio Filip Kostic, tendo marcado o último dos oito golos com a camisola "bianconera" na terça-feira, na vitória por 4-2 sobre o Torino.