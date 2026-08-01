Danny Welbeck regressa ao topo da Premier League





(Com Lusa)





Danny Welbeck, de 35 anos e com 42 internacionalizações pela seleção inglesa, assinou com o Chelsea até 2028 e irá seguir diretamente para Hong Kong, para se juntar ao treinador Xabi Alonso e aos seus novos companheiros de equipa na digressão de pré-época.“Quando se ouve falar do interesse do Chelsea, é algo que nos enche de imenso orgulho. Conhecendo a história do Chelsea, é um clube que quer ganhar troféus e esforça-se por isso a cada época”, disse Danny Welbeck, após assinar um contrato de dois anos.Welbeck, que soma 400 jogos na Premier League, além de experiência na Liga dos Campeões e em dois mundiais, começou a sua carreira no Manchester United e teve ainda uma passagem de cinco épocas pelo Arsenal. Chegou ao Brighton vindo do Watford em 2020.“Estou realmente honrado por vir para um clube desta grandeza numa altura que parece tão entusiasmante. Estou com muita vontade de jogar e pronto para dar tudo por este clube para orgulhar todos no Chelsea e os adeptos”, disse o avançado.O valor da transferência de Welbeck não foi divulgado, mas o avançado é mais um trunfo no plantel orientado pelo espanhol Xabi Alonso, que esta temporada já contratou Morgan Rogers (ex-Aston Villa), Maxence Lacroix (ex-Crystal Palace), Marco Palestra (Atalanta/Cagliari, Itália) e o português Geovany Quenda (ex-Sporting).