Dário Essugo operado à coxa direita

“O médio Dário Essugo foi operado hoje com sucesso à coxa. O jogador de 20 anos sofreu a lesão enquanto estava ao serviço da seleção portuguesa de sub-21. Os exames médicos revelaram que era necessária uma operação e o Dário vai começar agora a sua recuperação em Cobham [centro de treinos], acompanhado pelo departamento médico do clube”, lê-se no site do clube londrino.



Em 1 de setembro, Essugo tinha-se lesionado no primeiro treino do estágio da seleção portuguesa e acabou por ser dispensado dos encontros com Azerbaijão e Escócia, de qualificação para o Europeu de 2027 de sub-21.



Contratado ao Sporting, depois de ter estado na última temporada ao serviço dos espanhóis do Las Palmas, Essugo estreou-se pelo Chelsea no Mundial de Clubes, que viria a conquistar, mas ainda não efetuou qualquer jogo na Liga inglesa, apesar de ter estado no banco nas três primeiras jornadas.