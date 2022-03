Darwin Núñez, Coates e Ugarte pré-convocados para Uruguai

No primeiro embate, o Uruguai recebe a seleção peruana, no próximo dia 24 de março, enquanto no segundo se desloca ao Chile para enfrentar a seleção chilena no dia 29 do mesmo mês, em dois jogos absolutamente decisivos para a qualificação destas três seleções na zona sul-americana de apuramento para o Mundial do Qatar.



A seleção uruguaia segue em quarto lugar, com 22 pontos (16 jogos), seguida do Peru, em quinto, com 21 (16), e do Chile, em sexto, com 19 (16), enquanto a Venezuela é o 10º e último classificado, com 10 pontos (16).



O Brasil lidera com 39 pontos (15 jogos), seguido da Argentina, com 35 (15), do Equador, que é terceiro, com 25 (16).



Os quatro primeiros classificados apuram-se diretamente para o Mundial2022 e o quinto terá de jogar um 'play-off' intercontinental.