Darwin Nuñez confirmado no Al Hilal

O antigo atleta do Benfica não se impôs como o ponta de lança que os ‘reds’ precisavam, tendo marcado somente 40 golos nos 143 jogos que realizou nas três épocas em Anfield Road, sem nunca ter ultrapassado a fasquia dos 11 no campeonato.



Os clubes selaram finalmente a transferência que começou a ser falada em janeiro e que permite ao Liverpool encaixar dinheiro para os fortes investimentos que tem feito, superando já os 300 milhões de euros.



O alemão Florian Wirtz, ex-Bayer Leverkusen, custou 125 milhões de euros, o francês Hugo Ekitiké saiu do Eintracht Frankfurt, 95 milhões, o húngaro de origem sérvia Milos Kerkez 47 ao Bournemouth e o neerlandês Jeremie Friopong 40, também do Leverkusen.



Com a venda de Nuñez, o Liverpool chega perto dos 200 milhões em receitas, após a saída do ex-portista Luis Díaz para o Bayern Munique, por 70 milhões, Jarrel Quansah para o Leverkusen por 35 milhões, com os ingleses a garantir mais 32 milhões com transações menores.