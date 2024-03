David Carmo convocado pela primeira vez para a seleção de Angola

David Carmo, que está emprestado pelo FC Porto ao Olympiacos, integra a lista de convocados para os encontros com Marrocos, em Agadir, em 22 de março, e com as Ilhas Comores, em Marraquexe, em 25, da qual fazem parte seis jogadores que atuam em Portugal.



Os defesas Gaspar (Estrela da Amadora) e Buatu (Gil Vicente), os médios Marcos Silva (União de Leiria) e Domingos Andrade (Felgueiras), e os avançados Depú e Miro (Gil Vicente) também foram chamados por Pedro Gonçalves.



David Carmo, de 24 anos, sagrou-se campeão europeu de sub-19 por Portugal, em 2018, e chegou mesmo a ser convocado para representar a seleção principal, para o arranque da Liga das Nações 2022/23, quando alinhava no Sporting de Braga, mas não chegou a ser utilizado pelo selecionador Fernando Santos.



“Como qualquer jogador português, desde miúdo que sonho estar aqui entre os melhores do país. Estou muito feliz, orgulhoso do caminho e a mentalidade está em fazer o que tenho feito até agora”, disse na altura o defesa central, em conferência de imprensa.