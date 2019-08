David Luiz deixa Chelsea e assina pelo rival Arsenal

Mário Aleixo - RTP Comentários 09 Ago, 2019, 07:49 / atualizado em 09 Ago, 2019, 07:49 | Futebol Internacional

Apesar da confirmação, os "gunners" dão conta de que a transferência do defesa central, de 32 anos, está pendente de validação por parte da Premier League, uma vez que foi anunciada depois do fecho de mercado.



No Arsenal, o antigo jogador do Benfica vai voltar a ser orientado pelo técnico espanhol Unai Emery, que treinou o Paris Saint-Germain na temporada 2016/17, altura em que o David Luiz regressou ao Chelsea, duas épocas depois da sua primeira saída.



Em declarações reproduzidas pelo site oficial do Arsenal, Emery expressou a sua satisfação por voltar a encontrar o internacional brasileiro.





“O David tem uma enorme experiência e estou ansioso para trabalhar com ele novamente. Ele é um jogador bem conhecido e pode contribuir para a nossa força defensiva", enalteceu, sobre o jogador que vestir a camisola 23.