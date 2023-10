David Neres chamado à seleção brasileira

Raphinha, jogador do FC Barcelona, de Espanha, foi desconvocado após conversa do médico da seleção "canarinha", Rodrigo Lasmar, com o departamento técnico do "Barça", que confirmou uma lesão muscular na região posterior da coxa direita do jogador.Para o seu lugar, o selecionador, Fernando Diniz, convocou Neres, para os próximos jogos do Brasil contra a Venezuela, no dia 12 de outubro, em Cuiabá, e contra o Uruguai, no dia 17, em Montevideu, ambos para a fase de qualificação para o Campeonato do Mundo.