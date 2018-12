David Villa junta-se a Iniesta nos japoneses do Vissel Kobe

Lusa Comentários 01 Dez, 2018, 12:03 | Futebol Internacional

Depois de ter deixado o New York City, o avançado justificou a mudança para o Japão com "a vontade" mostrada pelos responsáveis do clube na sua contratação e pela motivação de se tornar uma figura do futebol nipónico.



Villa deu uma conferência de imprensa depois do último encontro em casa do Vissel Kobe no campeonato, com o avançado a dizer que viu "um grande jogo" na vitória sobre o Vegalta Sendai, por 3-2.



O internacional espanhol disse estar feliz por abraçar "um projeto em construção" de um clube que "quer jogar um futebol técnico e de construção".



"Está aqui o jogador que melhor canaliza esse jogo, que é Iniesta", referiu Villa, que assumiu que a presença do seu "grande amigo" também influenciou a sua mudança para o Japão.



Antes do Vissel Kobe, Villa, de 36 anos, passou por Gijón, Saragoça, Valência, FC Barcelona, Atlético de Madrid, Melbourne City e New York City, sendo parte da seleção espanhola que venceu o Euro2008 e o Mundial2010.