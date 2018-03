Davide Astori terá morrido por causas naturais

Lusa Comentários 06 Mar, 2018, 16:39 | Futebol Internacional

“Em referência à causa de morte, pode ser indicado uma morte cardíaca, sem evidência macroscópica, provavelmente devido a uma bradiarritmia, com congestionamento polivintético marcado e edema pulmonar. Para o diagnóstico definitivo, são necessários histológicos detalhados”, concluiu a autópsia ao capitão da Fiorentina, segundo o procurador de Udine Antonio De Nicolo.



A autópsia foi feita pelo diretor de patologia vascular da Universidade de Pádua, Gaetano Thiene, e pelo anatomopatologista Carlo Moreschi, professor da Universidade de Udine.



Na sequência da autópsia, foi autorizada a devolução à família dos restos mortais de Astori, de 31 anos.



O funeral de Astori está marcado para quinta-feira, na Basílica de Santa Cruz, em Florença, onde o seu corpo vai estar em câmara ardente a partir de quarta-feira, no centro técnico de Coverciano, da Federação italiana.



No domingo, Astori foi encontrado morto no quarto de hotel em que a sua equipa se encontrava em estágio, para um jogo em Udine.



Astori, nascido em San Giovanni Bianco, na província de Bérgamo, há 31 anos, atuava na Fiorentina desde 2015/16, depois de passagens por AC Milan, clube em que se formou, Pergolettese, Cremonese, Cagliari e Roma.