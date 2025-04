De Bruyne deixa o City no final da época

“Estes serão os meus últimos meses como jogador do Manchester City. Nada disto é fácil de dizer, mas, como jogador de futebol, sabia que esse dia está a chegar”, escreveu De Bruyne na sua página oficial no Instagram.



Contratado aos alemães do Wolfsburgo em 2015, o médio belga ultrapassou a fasquia dos 400 jogos (leva 413), tendo alcançado 106 golos e 174 assistências, números que ainda poderão aumentar até final de 2024/25.



Companheiro dos portugueses Ruben Dias, Bernardo Silva e Matheus Nunes, De Bruyne festejou seis títulos da Premier League, quatro deles consecutivos, uma Liga dos Campeões, o primeiro na história do City, duas Taças de Inglaterra, cinco Taças da Liga, uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes.



“Esta cidade, este clube e estas pessoas deram-me tudo. Não tive escolha a não ser dar tudo de mim. E ganhámos tudo. Quer se queira quer não, está na hora de dizer adeus. Todas as histórias chegam ao fim, mas esta foi a melhor história da minha vida", acrescentou.



Antes de terminar contrato no final de junho, De Bruyne vai ainda tentar ajudar a equipa de Pep Guardiola a conquistar mais uma Taça de Inglaterra e Mundial de clubes, que vai decorrer nos Estados Unidos.