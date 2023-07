De Gea assume saída do Manchester United

“Gostaria de expressar minha inabalável gratidão e apreço pelo amor dos últimos 12 anos. Conquistámos muito desde que o meu querido Sir Alex Ferguson me trouxe para este clube. Senti-me incrivelmente orgulhoso sempre que vesti esta camisola para liderar a equipa, para representar esta instituição, o maior clube do mundo”, escreveu o guarda-redes espanhol, de 32 anos, na rede social Twitter.



O titular da baliza do emblema inglês nos últimos 12 anos, que terminou contrato no mês de junho, acrescentou que jogar pelos ‘red devils’ foi “uma honra concedida apenas a alguns jogadores sortudos”.



“Foi um período inesquecível e de sucesso desde que cheguei aqui. Não pensei que, ao sair de Madrid quando era um menino, iríamos conseguir o que fizemos juntos. Agora, é o momento certo para abraçar um novo desafio, para me esforçar novamente em novos ambientes”, manifestou.



De Gea, internacional por Espanha em 45 ocasiões, ingressou no United em 2011, após duas temporadas nos espanhóis do Atlético Madrid, clube em que se formou e iniciou a carreira como sénior.



Pelos ‘red devils’, nos quais partilhou o balneário com os portugueses Nani, Joel Pereira, Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo, conquistou uma Liga Europa (sob o comando de José Mourinho), uma Premier League, três supertaças inglesas, uma Taça de Inglaterra e duas taças da Liga inglesa.



No total, foi utilizado em 545 jogos oficiais, sendo o guarda-redes com mais partidas na história do Manchester Untied.