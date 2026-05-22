De interino a definitivo: Carrick no Manchester United até 2028





(Com Lusa)

Depois de ter brilhado no clube como jogador, Carrick regressou ao United em janeiro para render o português Ruben Amorim, entretanto demitido devido aos maus resultados, tendo sido logo galardoado com o prémio de treinador do mês, após ter registado triunfos frente ao Manchester City e Arsenal nos primeiros dois jogos ao serviço do clube.Carrick pegou na equipa no sexto lugar e com o objetivo de a deixar o mais alto possível na classificação, o que veio a suceder, com os 'red devils' a assegurarem o terceiro posto, quando falta uma jornada para o termo do campeonato, assegurando a qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões, após dois anos de ausência.Como jogador, Carrick disputou 464 jogos ao serviço dos 'red devils', conquistando, em 12 temporadas, cinco títulos da Premier League, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga inglesa, uma Liga dos Campeões, uma Liga Europa e o Mundial de clubes da FIFA."Desde o momento que aqui cheguei, há 20 anos, que senti a magia do Manchester United. Carregar a responsabilidade de liderar o nosso clube enche-me de imenso orgulho. Nos últimos cinco meses, este grupo de jogadores mostrou que pode alcançar os níveis de resiliência juntos e com a determinação que exigimos", afirmou o técnico, citado pelo Manchester United.Para o futuro, Carrick diz ser "hora de seguir em frente também juntos, com ambição e um sentido de propósito", salientando que "o Manchester United e os seus incríveis adeptos merecem estar a lutar pelos grandes títulos novamente"."O Michael conquistou a oportunidade de continuar a liderar o nosso clube. Durante os momentos em que cumpria o seu trabalho, vimos resultados positivos em campo, mas, acima disso, vimos a sua aproximação aos valores do clube, tradição e história", afirmou Jason Wilcox, diretor do futebol do United.