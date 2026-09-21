De la Fuente renova contrato com a Federação Espanhola





(Com Lusa)

“A direção da Real Federação Espanhola de Futebol […] deu parecer positivo por unanimidade à renovação do selecionador nacional, Luis de la Fuente, que vai continuar vinculado à RFEF até 2032”, lê-se no comunicado do organismo.Luis de la Fuente, de 65 anos, está ligado à RFEF desde 2013, tendo comandado várias seleções jovens até chegar à equipa principal em 2023, com o ponto alto a ser a vitória no Mundial2026, com um triunfo sobre a Argentina na final, por 1-0, após prolongamento.Antes, De la Fuente já tinha conquistado o Euro2024 e a Liga das Nações, em 2023, perdendo a edição seguinte para Portugal, no desempate por grandes penalidades, além de ter festejado os títulos europeus de sub-19, em 2015, e de sub-21, em 2019.O presidente da RFEF, Rafael Louzán, disse que o organismo quer “um projeto de estabilidade e confiança” e que apresentou a proposta de renovação “baseada na confiança em Luis de la Fuente e no projeto desportivo que lidera.“Estamos a falar do selecionador mais titulado da história da seleção e, depois de 14 anos na nossa casa, é algo que Luis de la Fuente merece, um futuro longo na RFEF”, referiu.O contrato com o técnico prevê as duas próximas edições do Europeu, em 2028 e 2032, assim como o Mundial2030, que será organizado por Espanha, em conjunto com Portugal e Marrocos.