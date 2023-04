Dean Smith nomeado treinador do Leicester

O ex-treinador do Brentford, Aston Villa e Norwich, de 52 anos, vai assumir o comando do Leicester, no qual atua o internacional português Ricardo Pereira, e vai liderar já a equipa na visita ao campo do Manchester City no sábado.A oito rondas do fim do campeonato, a sua missão passa por garantir a manutenção da equipa que está atualmente no 19.º e penúltimo da classificação, com 25 pontos, a dois pontos da "linha de água".Dean Smith, que foi demitido do Norwich em dezembro, será auxiliado pelos assistentes técnicos Craig Shakespeare e John Terry.Shakespeare, de 59 anos, foi assistente de Claudio Ranieri quando os "foxes" venceram a Premier League em 2016, e depois assumiu durante pouco tempo as rédeas da equipa em 2017, após a demissão do técnico italiano.Já John Terry, lenda do Chelsea, de 42 anos, já foi assistente de Smith no Aston Villa de 2018 a 2021.