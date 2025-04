Decisão lusa adiada e só o Bodo/Glimt desfez empate nos quartos da Liga Europa

A igualdade foi, de resto, denominador comum no Tottenham-Eintracht Frankfurt (1-1) e no Rangers-Athletic Bilbau (0-0), e ao qual apenas o Bodo/Glimt se 'esquivou', ao bater em casa a Lazio (2-0) para se adiantar na eliminatória.



Em França, o duelo entre técnicos lusos começou a pender para os gauleses, graças ao golo do internacional argentino Thiago Almada, aos 25 minutos, mas os 'red devils', com Diogo Dalot e Bruno Fernandes no 'onze', empataram em cima do intervalo, pelo central 'local' Leny Yoro, aos 45+5.



Quando o neerlandês Joshua Zirkzee consumou a reviravolta, aos 88 minutos, tudo indicava que o United partiria em vantagem para o jogo de Old Trafford, na próxima semana, só que Rayan Cherki recuperou um último 'fôlego' do Lyon e restabeleceu o empate nos descontos, aos 90+5.



À procura de alcançar a terceira final na segunda prova de clubes da UEFA, que este ano terá lugar precisamente no seu San Mamés, o Athletic Bilbau desperdiçou a possibilidade de seguir mais confortável para o País Basco, não conseguindo desfazer o 0-0 em Ibrox, perante um Rangers que jogou com menos um elemento desde os 13 minutos.



A expulsão do neerlandês Robin Propper tinha tudo para encaminhar o jogo para o lado dos bilbaínos, só que estes foram incapazes de bater o guarda-redes Liam Kelly, que ainda defendeu uma grande penalidade, aos 82 minutos, depois de o VAR ter revertido o golo de Álex Berenguer para assinalar o castigo máximo que o próprio espanhol falhou.



Tottenham e Eintracht Frankfurt adiaram igualmente as decisões para a segunda mão, com um empate 1-1 em Londres, onde o francês Hugo Ekitiké adiantou os germânicos, logo aos seis minutos, mas o ex-sportinguista Pedro Porro repôs o empate, aos 26.



Os quartos de final arrancaram com mais uma 'surpresa' protagonizada pelo Bodo/Glimt nesta edição da competição. Depois de terem batido FC Porto, Sporting de Braga e Besiktas na fase de liga e eliminado o Olympiacos nos 'oitavos', os noruegueses contrariaram o favoritismo da Lazio na primeira mão, com um triunfo em casa, por 2-0.



Na receção ao conjunto que terminou a fase de liga na liderança, os nórdicos, que procuram a primeira presença nas meias-finais de uma competição europeia, tiveram no médio Ulrik Saltnes a grande figura, ao anotar os dois golos, aos 47 e 69 minutos, num encontro em que os romanos estiveram privados do lateral português Nuno Tavares, lesionado.



As partidas da segunda mão dos quartos de final realizam-se na próxima quinta-feira, dia 17 de abril, todas às 20:00 (hora em Lisboa).



O vencedor da eliminatória entre Bodo/Glimt e Lazio irá defrontar Tottenham ou Eintracht Frankfurt, enquanto o duelo entre Lyon e Manchester United ditará o adversário de Rangers ou Athletic Bilbau.



A final da Liga Europa está agendada para 21 de maio, no Estádio San Mamés, em Bilbau.