Deco acredita na renovação de Yamal

As exibições na Liga Espanhola e na Liga dos Campeões têm colocado Lamine Yamal num grupo restrito de jogadores que é a nova elite do futebol mundial. Ainda com 17 anos, o jogador é indispensável para Hansi Flick, numa temporada em que depois de vencer a Supertaça Espanhola e a Copa do Rey está prestes a conquistar a Liga Espanhola.Formado em La Masia, Yamal junta-se a um grupo de jogadores formados no clube que chegam à equipa principal e que se tornam peças fundamentais, como acontece com Pau Cubarsí, Gavi, Alejandro Balde,Gerard Martín, Marc Casadó ou Fermín López.Deco, diretor desportivo do clube catalão, afirmou que entrevista à ESPN que acredita que o prodígio, que leva 16 golos e 21 assistências, está perto de renovar.“Um jogador tem de ser feliz no sítio onde está, não vejo um lugar melhor onde o Lamine possa estar. O rapaz cresceu aqui; é daqui. Esta geração de jogadores tem a oportunidade de fazer história. Colocando-me na sua pele, que gostaria de estar aqui, de ser parte disso”.Para além de Yamal, o Barcelona procura reforçar a equipa para ajudar a potenciar as qualidades de Yamal e Raphinha.“Não acredito que alguém queira sair desta equipa, dada a dinâmica e a alegria que estão a sentir. Já renovámos com a maior parte dos jogadores, agora precisamos de tomar conta dos outros que estão aqui. Disse no ano passado que que não podemos perder ninguém e penso que o mesmo se aplica agora”.O diretor desportivo acredita que a equipa ainda pode melhorar mais mas que a estratégia para a nova temporada vai passar pela consolidação dos processos criados esta época com Hansi Flick e alternativas para que o FC Barcelona não se sinta tão dependente das individualidades como Yamal e Raphinha.“No entanto, a equipa está equilibrada e temos muito bons jogadores a aparecer nas camadas mais jovens também”.O FC Barcelona está muito perto de ganhar a Liga Espanhola, o que pode acontecer esta quarta-feira caso o Real Madrid não vença o Maiorca. Caso o rival regresse aos triunfos, os catalães podem conquistar o título na quinta-feira, altura em que vão contra o Espanhol de Barcelona.