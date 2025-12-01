Deco o mercado do Barcelona e a situação de Yamal. "Não gostamos de vender, mas"

O ex-internacional português sublinhou que a filosofia principal do clube catalão não passa pela venda de jogadores, mas reconheceu a necessidade de uma gestão atenta, sobretudo devido ao contexto financeiro.



Vender Jogadores: Uma Última Opção



Questionado sobre as movimentações futuras, Deco foi taxativo: "A nossa ideia principal não é vender jogadores. O Barcelona não é um clube que goste de fazer isso." No entanto, o diretor desportivo fez questão de salientar que a conjuntura atual obriga a uma perspetiva mais pragmática.



"Mas, claro, temos de aprimorar esse aspeto, porque, por vezes, também é preciso vencer. E para vender jovens é necessário ter controlo. Há que estar atento ao final dos contratos e planificar o futuro", disse Deco



Yamal no Centro das Atenções



Um dos nomes inevitavelmente em destaque é o jovem prodígio Lamine Yamal, que tem suscitado grande interesse no mercado. Sobre o futuro do extremo, Deco garantiu que o desejo e o sonho do jogador é ser vitorioso no clube. "Sei que o desejo e o sonho do Lamine é ganhar algo importante para o Barcelona".



As declarações de Deco surgem num momento em que o Barcelona tem de gerir as suas finanças dentro das regras do Fair Play Financeiro da LaLiga, o que, como o próprio já referiu noutras ocasiões, impõe limites às grandes contratações e cria a "tentação de vender" ativos importantes.



A manutenção de um plantel equilibrado e a aposta na formação têm sido prioridades, com Deco a destacar a importância de se encontrar um balanço entre juventude e experiência, como aconteceu com a contratação de Dani Olmo no último defeso.



Contexto e Desafios



Deco recordou ainda que o Barcelona enfrentou uma fase de "reconstrução" após a chegada da atual direção, com a redução da massa salarial e o equilíbrio do quadro de pessoal como objetivos principais. O diretor desportivo frisou que o clube continua a ter capacidade para cativar jogadores e que a imagem do clube permanece forte no panorama global.



As declarações do diretor desportivo indicam que o Barcelona procurará, sobretudo, manter a estabilidade e a qualidade do plantel atual, renovando contratos e estando atento a "oportunidades" que se apresentem, mas sem grandes loucuras no mercado que se avizinha.

