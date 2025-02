Deco recorda "recuperação histórica" do Barcelona no Estádio da Luz

"Nesta fase não há muita escolha. O PSG (a outra equipa que poderia ter sido sorteada como adversária do Barcelona) está num grande momento, tal como o Benfica, que defrontámos na fase de liga, num jogo duríssimo, no qual sofremos muito e efetuámos uma recuperação histórica, mas podíamos ter perdido", observou Deco.



O dirigente do clube catalão aludia ao encontro disputado em 21 de janeiro, na nova fase de liga da 'Champions', no Estádio da Luz, em que as 'águias' estiveram a ganhar por 3-1 e 4-2, mas perderam por 5-4, com um golo sofrido aos 90+6 minutos, marcado pelo brasileiro Raphinha.



"Na Liga dos Campeões não há favoritos. Todas as equipas são fortes. É necessário ir passo a passo e pensar jogo a jogo", advertiu Deco.



O Benfica, pela sétima vez nos 'oitavos' desde que esta fase foi introduzida na 'Champions' em 2003/04, joga a primeira mão no Estádio da Luz, em Lisboa, em 04 ou 05 de março, e a segunda em Barcelona, uma semana depois, em 11 ou 12.



Caso consiga o apuramento, a equipa lisboeta vai medir forças nos quartos de final, em 08 e 09 de abril (primeira mão) e 15 ou 16 do mesmo mês (segunda), com os franceses do Lille ou os alemães do Borussia Dortmund.