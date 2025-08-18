Defesa argentino Cristian Romero renova com o Tottenham

Esta vinculação do jogador, de 27 anos, que tinha contrato válido até ao verão de 2027, coloca ponto final nas especulações avançadas no último mês, dando conta do interesse do Atlético de Madrid.

O internacional argentino chegou a Londres em 2021, vindo da Atalanta, da Liga italiana, e fez 126 jogos oficiais pelo Tottenham, marcando oito golos, o último dos quais na final da Supertaça europeia, diante do Paris Saint-Germain, na semana passada.Nesse jogo, o central envergou a braçadeira de capitão após a saída do sul-coreano Son Heung-min para o Los Angeles FC.Romero foi peça-chave na conquista da Liga Europa da época passada, sendo mesmo escolhido como melhor jogador do torneio, melhor jogador da final, frente ao Manchester United, e integrante do 'onze' ideal da competição.Pela Argentina, é internacional desde 2021, tendo conquistado o Mundial em 2022 e a Copa América em 2021 e 2024.O seu nome faz parte da convocatória de hoje de Lionel Scaloni para as últimas jornadas da qualificação sul-americana para o Mundial2026, para o qual a 'albiceleste' já está qualificada.