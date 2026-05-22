Futebol Internacional
Defesa austríaco David Alaba deixa Real Madrid no final da época
O defesa austríaco David Alaba vai deixar o Real Madrid no final da época, cinco épocas depois de ter assinado pelos 'merengues', anunciou hoje o segundo classificado da Liga espanhola de futebol.
"O Real Madrid quer expressar a sua gratidão e carinho a um jogador que fez parte de uma equipa que viveu um dos períodos mais vitoriosos da nossa história", pode ler-se na nota divulgada pelo clube, na página oficial na Internet.
O internacional austríaco em 112 ocasiões chegou ao Real na época 2021/22, proveniente dos germânicos do Bayern de Munique, tendo somado um total de 131 encontros oficiais.
Pelos ‘blancos’, Alaba conquistou um total 11 títulos: duas Ligas dos Campeões, dois Mundiais de Clubes, duas supertaças europeias, dois campeonatos espanhóis, uma Taça do Rei e duas supertaças espanholas.
O lateral esquerdo, de 33 anos, segue o mesmo caminho do espanhol Dani Carvalhal, que termina igualmente contrato com o Real Madrid, clube que representou durante 13 épocas.
No dia de hoje, o treinador Álvaro Arbeloa informou que vai deixar o comando técnico da equipa principal, após o fecho do campeonato espanhol, numa jornada em que o Real Madrid, segundo classificado, com 83 pontos, recebe o Athletic Bilbau (12.º, com 45).
