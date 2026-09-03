Defesa campeão do Mundo Marcos Llorente renuncia à seleção de Espanha

"Depois de muito tempo a pensar nisso, decidi encerrar a minha etapa na seleção. Tenho consciência de que ainda sou jovem e que, talvez, se continuasse a fazer as coisas bem, ainda me restariam anos para continuar a jogar com esta camisola", disse, em mensagem na rede Instagram.



O atleta, que também venceu uma Liga das Nações, disputou um total de 27 partidas pela 'roja', sem golos nas duas fases finais que disputou, a primeira das quais no Catar2022, com a Espanha afastada nos oitavos de final frente a Marrocos, e agora campeã, em 19 de julho, frente à Argentina, no certame coorganizado pelos Estados Unidos, México e Canadá.



"Independentemente de ter ido ao Mundial ou não, ou de termos ganho ou não, esta decisão já a tinha tomada. Sei que muitos não o entenderão e, provavelmente, eu também não o teria entendido de fora, mas é decisão pessoal, muito meditada e, acima de tudo, muito sentida", completou o atleta que se estreou em 11 de novembro de 2020, sob o comando de Luis Enrique, agora no Paris Saint-Germain.



O seu último jogo data de 14 de julho de 2026, quando participou nas meias-finais do mundial frente à França, sob o comando técnico de Luis de la Fuente.



Numa publicação encabeçada por uma foto na qual exibe a Taça de campeão do Mundo e a medalha de campeão após a final, destaca toda a sua vivência na seleção, "sobretudo os últimos 52 dias".



"Com um grupo maravilhoso que lutou até ao fim por deixar a Espanha no lugar mais alto. E assim o fez. Foi uma grande honra representar o meu país e fazer parte desta história. Obrigado por tudo. Um abraço a todos", concluiu o desportista que fez parte da sua carreira no Real Madrid, mas só no rival chegou a internacional.



Já o Atlético de Madrid reagiu, assumindo que no clube todos estão "orgulhosos" do seu "compromisso e forma de representar e defender a camisola".



"Fazes parte da história do futebol espanhol e deixa-nos imensamente felizes poder desfrutar de ti todos os dias", completam os 'colchoneros'.

