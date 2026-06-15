Futebol Internacional
Defesa Costinha deixa Olympiacos e assina por cinco anos com o Brighton
O defesa-direito Costinha assinou um contrato de cinco épocas com o Brighton, até 2031, após duas temporadas nos gregos do Olympiacos, anunciou hoje o emblema da Liga inglesa de futebol, em comunicado.
“O Brighton & Hove Albion acertou a contratação do defesa Costinha, junto do Olympiacos, para um contrato de cinco anos, sujeito a autorização internacional e à conclusão das aprovações regulamentares habituais”, escreveu o clube do sul de Inglaterra, no sítio oficial na Internet, mas sem revelar os valores envolvidos na transferência.
Costinha, de 26 anos, representou o Rio Ave durante quatro temporadas antes de se transferir em 2024/25 para o clube grego, pelo qual assinou um golo e quatro assistências, num total de 74 jogos.
Costinha, de 26 anos, representou o Rio Ave durante quatro temporadas antes de se transferir em 2024/25 para o clube grego, pelo qual assinou um golo e quatro assistências, num total de 74 jogos.