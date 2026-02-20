Defesa do Real Madrid Dean Huijsen lesionado e pode falhar Benfica

"Após exames realizados hoje pelo serviço médico do Real Madrid, foi diagnosticada uma lesão no gémeo direito do nosso jogador Dean Huijsen", anunciou o Real Madrid no seu sítio oficial na Internet.



Segundo avançou a agência de notícias espanhola EFE, citando fontes do clube espanhol, a recuperação da lesão vai demorar, pelo menos sete dias, pelo que o jovem de 20 anos, nascido nos Países Baixos mas também com nacionalidade espanhola, além do encontro com o Osasuna, também poderá falhar o jogo da segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga da Liga dos Campeões frente ao Benfica (o Real Madrid venceu a primeira mão na Luz por 1-0), agendado para quarta-feira.



Huijsen vinha de três jogos consecutivos a titular e sofre agora mais um revés, tendo já falhado oito jogos esta temporada devido a quatro problemas musculares diferentes.